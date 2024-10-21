В Германии раскритиковали кандидата в канцлеры Мерца

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт раскритиковала кандидата на пост канцлера Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца за слова о готовности предоставить Украине ракеты Taurus. Своим мнением депутат поделилась в беседе с журналом Der Spiegel.

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«После произнесенной на этой неделе в Бундестаге ужасной речи Фридриха Мерца, в которой он фактически потребовал вступления Германии в войну против России, мы можем пойти с его партией на коалиции только в том случае, если земельное правительство ясно дистанцируется от такой позиции», — сказала Вагенкнехт.

Кандидат в канцлеры ФРГ выразил готовность передать Украине ракеты Taurus

Мерц заявил о готовности передать Киеву немецкие авиационные дальнобойные ракеты 15 октября. По его словам, если бомбардировки страны не прекратятся, то, во-первых, следует снять действующие в настоящее время ограничения по дальности применения оружия. А следующим шагом будет доставка на Украину крылатых ракет Taurus.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Мерца, призвала немецких политиков прекратить поставки вооружений Украине вместо того, чтобы выдвигать России ультиматумы.

Ранее в Совфеде оценили шансы Мерца стать канцлером Германии.