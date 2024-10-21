Санду получает на выборах в Молдавии 37% после подсчета 90% протоколов

Действующая глава Молдавии Майя Санду получает на президентских выборах 37% голосов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 28% после обработки 90% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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Отмечается, что третье место занимает лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 13% голосов.

Санду отменила брифинг на фоне результатов президентских выборов и референдума

Ранее сообщалось, что Стояногло лидирует на участках для приднестровцев после обработки 100% протоколов.

Также в Гагаузии 95% жителей выступили против вступления Молдавии в ЕС.