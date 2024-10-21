Санду обвинила во вмешательстве в выборы иностранные силы

Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что обладает информацией о попытках вмешательства в выборы со стороны криминальных групп и иностранных сил.

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"Молдова сталкивалась сегодня и последние месяцы с беспрецедентной атакой на свободу и демократию. Криминальные группировки вместе с иностранными силами атаковали нашу страну с помощью десятков миллионов евро, вранья и пропаганды, чтобы ввести нашу страну в зону неопределенности и хаоса. У нас есть доказательства и информация, что целью криминальной группировки было купить 300 тыс. голосов. Это беспрецедентное преступление с целью скомпрометировать демократию", - сказала Санду после объявления предварительных результатов прошедших в воскресенье президентских выборов и референдума о присоединении к ЕС.

Санду получает на выборах в Молдавии 37% после подсчёта 90% протоколов

Президент заявила, что ждет окончательных результатов, по итогам которых примет решение о дальнейших действиях. Как передает корреспондент ТАСС, Санду трижды переносила выход к прессе.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 91% протоколов, Санду получает по итогам выборов 38,2% голосов. Это означает, что во второй тур 3 ноября вместе с ней выходит бывший генпрокурор Александр Стояногло, у которого 28,5%. Одновременно с выборами прошел референдум, в ходе которого вступление Молдавии в ЕС не поддержали 62%. Наблюдатели отмечают, что плебисцит был призван помочь Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции.