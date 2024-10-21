Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи рассказал о планах по модернизации альянса из-за усиления России. Эксперт дал интервью изданию Der Spiegel.

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«В конце украинской войны, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего альянса», — отметил он.

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Каволи также назвал Россию постоянной угрозой альянсу и безопасности всей Европы. Генерал сослался на контакты страны с Китаем и Северной Кореей.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком, заявил о проигрыше Украины, США и НАТО в конфликте с РФ. По его словам, политики, втянувшие Запад в конфликт, «заплатят за это» на ближайших выборах.

В свою очередь, издание Business Recorder написало, что западные страны оказывают давление на Владимира Зеленского, требуя от него стратегию по эффективному противостоянию России. Отмечалось, что в таких условиях Зеленский представил союзникам свой «план победы».