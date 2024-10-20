Санду отменила брифинг на фоне результатов выборов и референдума

Глава Молдавии Майя Санду отменила свой брифинг на фоне предварительных результатов президентских выборов и референдума о вступлении в Евросоюз.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщила онлайн-платформа privesc.eu.

Санду трижды переносила выход к прессе, после чего анонс брифинга был удалён. Пресс-служба президента на запросы не отвечает.

Кандидат в президенты Молдавии обвинила Санду в "краже" выборов

Сейчас Санду лидирует на президентских выборах, однако большая часть молдаван на референдуме выступили против вступления республики в Евросоюз.