Кандидат в президенты Молдавии обвинила Санду в "краже" выборов

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности украли у избирателей право голоса, воспользовавшись административным ресурсом для фальсификации итогов голосования. С таким заявлением после завершения голосования выступила кандидат в президенты, журналист Наталья Морарь.

"Эти выборы были украдены задолго до дня голосования. Выборы были украдены, когда все руководители Службы информации и безопасности, прокуратуры, полиции были назначены по указанию Майи Санду - и не потому, что они соответствовали должностям, а потому, что готовы выполнить любой приказ. А все те, кто отказался выполнять незаконные указы президента, были уволены", - сказала Морарь, которая ранее была одним из соратников Санду и громила ее противников с телеэкрана.

О том, что Санду и правящая партия допускают грубые нарушения, фальсифицируя выборы главы государства и организованный ими референдум о вступлении в ЕС, заявили бывший президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон, кандидаты в президенты экс-премьер Василий Тарлев и экс-премьер Ион Кику, другие политики.

Молдавский избирком огласил первые результаты выборов президента

Выборы и референдум о вступлении страны в ЕС, который инициировала баллотирующаяся на второй срок Санду, проходят в воскресенье в Молдавии. Оппозиция обвинила власти в намерении использовать плебисцит, чтобы остановить падение популярности Санду на фоне тяжелейшего экономического кризиса и акций протеста.