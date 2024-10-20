В Британии предупредили об угрозе роста исламского терроризма в мире

Бывший глава британской разведслужбы МИ-6 Джон Сойерс допустил угрозу роста международного исламского терроризма из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

«Исламский терроризм может еще больше возрасти <…> из-за событий на Ближнем Востоке», — отметил он.

Сойерс предрек, что «Хезболла» и ХАМАС могут настолько «сосредоточиться на насилии», что станут не просто организациями, направленными против Израиля, но могут вернуться к международному терроризму, в том числе и в Великобритании.

По словам экс-главы британской разведки, к росту исламского экстремизма может привести чувство безысходности из-за отсутствия прогресса в разрешении «палестинского вопроса» и насилие в секторе Газа.

9 октября стало известно, что ХАМАС и ФАТХ, две основные политические силы в Палестинской автономии, не смогли договориться об управлении сектором Газа после войны на переговорах в Каире.