Число сторонников евроинтеграции Молдавии превысило противников

Число сторонников евроинтеграции Молдавии на 88 превысило количество противников. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на ЦИК) республики.

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Отмечается, что за вступление в Европейский союз (ЕС) проголосовали 721 760 граждан. В свою очередь, против интеграции выступили 721 672 избирателя.

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При этом после обработки 90,18 процента протоколов против вступления в ЕС проголосовали 53,73 процента граждан. В Гагаузии 94,84 процента населения высказались против евроинтеграции по итогам обработки 100 процентов протоколов.

В воскресенье, 20 октября, выбирали главу республики на четыре года. Кроме того, в этот день провели референдум, в рамках которого граждане ответили на вопрос, поддерживают ли они вступление Республики Молдова в Европейский Союз. Оба события признаны состоявшимися, явка превысила необходимый лимит в 33,3 процента.