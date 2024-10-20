Молдавский избирком огласил первые результаты выборов президента

Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует на президентских выборах с результатом 33%. Такие предварительные результаты опубликовала в Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии после обработки 14% протоколов.

За ней следует бывший Генпрокурор Александр Стояногло с результатом 30%. Замыкает тройку лидер "Нашей Партии "Ренато Усатый - 15%. Далее следуют бывшая глава Гагаузии Ирина Влах (5%), бывший прокурор Виктория Фуртунэ (5%), экс-премьер, руководитель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев (3 %), экс-премьер Ион Кику (2%).

ЦИК: 58% молдаван выступили против вступления в ЕС

Победителем выборов будет признан кандидат, набравший более половины голосов избирателей. В противном случае 3 ноября будет организован второй тур, в котором примут участие два лидера первого тура.