Президент Бразилии отменил визит на саммит БРИКС в Казань

Президент Бразилии получил травму головы у себя дома, врачи рекомендовали ему отменить зарубежные поездки. В связи с этим Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казань, который пройдёт 22—24 октября при участии других мировых лидеров.

Как пишет G1, президента увезли в больницу с травмой головы в области затылка. Врачи рекомендовали ему избегать дальних авиаперелётов.

Глава Бразилии отменил поездку на саммит БРИКС в Казани, но примет участие в мероприятии с помощью видеоконференцсвязи.

Предварительно стороны вели подготовку к встрече российского президента Владимира Путина и бразильского лидера в рамках саммита БРИКС в Казани.

Си Цзиньпин посетит РФ для участия в саммите БРИКС

В сентябре Путин и Лула да Силва в телефонном разговоре подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога между странами.