Явка на референдум о евроинтеграции Молдавии превысила 42%, он признан состоявшимся. Об этом сообщил Центризбирком республики.

«Молдавский ЦИК насчитал более 1 млн человек, принявших участие в референдуме, или 42,44% от общего числа избирателей», — пишет Sputnik Молдова.

В сети пишут о многочисленных нарушениях на выборах президента Молдавии и на референдуме о вступлении страны в ЕС.

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Молдаване в Москве в беседе с корреспондентом RT Константином Придыбайло называют «нонсенсом» и нарушением прав человека решение Кишинёва сократить количество избирательных участков в России до двух.