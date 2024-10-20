Шольц поблагодарил органы безопасности за предотвращение теракта

Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил правоохранительные органы ФРГ за предотвращение теракта против посольства Израиля в Берлине.

"Я благодарю наши органы безопасности, которые предотвратили план коварного нападения. Мы не ослабим усилий в борьбе с терроризмом", - написал глава правительства в X (ранее Twitter).

Шольц призвал Бундесрат (палата представителей федеральных земель ФРГ) скорее дать ход принятому кабмином пакету мер по укреплению общественной безопасности. Ранее Бундесрат отклонил ряд положений, зафиксированных в законопроекте.

19 октября гражданин Ливии был задержан в городе Бернау (федеральная земля Бранденбург) под Берлином. Как считает прокуратура, некий Омар А. "является сторонником идеологии террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС)" и "самое позднее с октября 2024 года вынашивал планы совершить громкое нападение на израильское посольство в Берлине с применением огнестрельного оружия". В воскресенье мужчина предстал перед следственным судьей, который постановил арестовать его и заключить в СИЗО.

По информации газеты Bild, на след предполагаемого террориста германские органы вышли после получения конкретных сведений от одной из иностранных спецслужб. Согласно этим данным, ливиец планировал совершить атаку на диппредставительство Израиля и затем скрыться у своего дяди в городе Санкт-Августин. Знал ли последний о намерениях своего родственника, пока неизвестно. Он проходит по делу как свидетель. Подозреваемый прибыл в Германию в ноябре 2022 года, в январе 2023 года он подал запрос на предоставление убежища. Его ходатайство было отклонено, и его должны были депортировать. Тем не менее мужчина продолжал оставаться в Германии и жил в Бернау.