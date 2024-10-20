Оппозиция Молдавии обратилась к международным организациям

Ликвидированная в Молдавии партия "Шор" и отстраненная от выборов партия "Шанс" обвинили власти республики в диктатуре. Об этом говорится в их обращении к руководству ООН, Европарламента, Еврокомиссии, Европейского совета, Совета Европы и ОБСЕ.

"Мы призываем вас срочно вмешаться, чтобы остановить злоупотребления Партии действия и солидарности (ПДС), прекратить политические преследования, немедленно освободить политических заключенных, вернуться к соблюдению принципов демократии и обеспечить свободный избирательный процесс", - отмечается в заявлении, которое опубликовал в своем Telegram-канале руководитель партии "Шанс" Алексей Лунгу.

Его авторы заявляют, что Центральная избирательная комиссия страны, прокуратура и полиция находятся под полным контролем Санду и используются ей для "устранения политических конкурентов".

"Прокуратура и полиция приступили к согласованным действиям по уголовному преследованию тысяч граждан путем неправомерных вызовов и допросов, обысков, штрафов, задержаний и даже превентивных арестов по сфабрикованным фактам и на основании ложных обвинений", - говорится в обращении.

"Шанс" входит в политический блок "Победа", который также был отстранен от выборов. За неделю перед президентскими выборами 20 октября правоохранители провели в ряде городов массовые обыски в офисах "Победы", по итогам которых были арестованы несколько активистов. Они подозреваются в соучастии по делу незаконном финансировании партии. Руководитель блока "Победа" Илан Шор назвал обвинения необоснованными, а обыски в офисах партии - предвыборным спектаклем.

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Помимо отстранения от выборов, власти закрыли в стране 14 телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции. В Молдавии были заблокированы десятки информационных порталов, а у лидеров блока "Победа" были заблокированы аккаунты в Facebook, Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), а также каналы в Telegram. Уголовные дела в Молдавии заведены практически на всех лидеров крупнейших оппозиционных партий.