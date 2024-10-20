Трамп приедет в «Макдоналдс», чтобы приготовить картошку фри

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что посетит в Пенсильвании один из ресторанов сети «Макдоналдс» и приготовит картошку фри. Об этом пишет CNN.

Ранее помощники соперницы Трампа от Демпартии Камалы Харрис рассказали, что она в юности, летом 1983 года, работала в «Макдоналдсе», готовила картошку фри и мороженое.

Соратники Харрис предположили, что Трамп, который «родился с серебряной ложкой во рту», не смог бы выдержать смену в ресторане.

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«Я иду в «Макдоналдс», чтобы приготовить картофель фри. Я думаю, что это будет в одном месте в Пенсильвании, и я собираюсь постоять за картофелем фри», — подчеркнул кандидат от республиканцев.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. По данным последних опросов, пока избиратели отдают предпочтение Харрис, но она опережает Трампа всего на 1%. В ряде штатов уже проходит досрочное голосование.