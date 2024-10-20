Дональд Трамп поработал в McDonald's

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп провел время на кухне в ресторане быстрого питания McDonald's в штате Пенсильвания. Местный филиал телеканала Fox News транслировал это событие.

Политик посетил ресторан в городе Фистервил, где, надев фартук, самостоятельно приготовил несколько порций картофеля фри и обслужил клиентов, оплачивая их заказы из своего кармана.

Трамп заявил, что ему действительно понравилась работа и он рассматривает возможность вернуться в заведение еще раз.

Также кандидат в президенты не упустил возможность поздравить свою соперницу по выборам от демократов вице-президента Камалу Харрис с ее 60-летием. Он пошутил, что рассматривает возможность подарить ей картофель фри на день рождения.

Сама Харрис неоднократно утверждала, что в студенческие годы подрабатывала в McDonald's. В свою очередь Трамп обвинил вице-президента в том, что она солгала о своей работе.

Трамп на мероприятии «Борьба с антисемитизмом в Америке» заявил, что евреям, которые планируют голосовать за Харрис, нужно «проверить голову». По его словам, Харрис — «радикальная левая сумасшедшая».