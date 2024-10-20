Эксперт утверждает, что Польша рассматривала вариант участия в "Северном потоке"

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скьянна утверждает, что Польша при президенте Лехе Качиньском (занимал пост в 2005-2010 годы) рассматривала возможность участия в проекте "Северный поток". Как сообщил журнал Der Spiegel, об этом ученый пишет в своей новой книге об истории германской политики в отношении России с 1990 года.

Скьянна изучил многие документы, которые до сих пор были закрыты для исследователей или по большей части неизвестны, - из Федерального архива, Архива христианских демократов, а также из американских и британских источников. В частности, это депеши посольства Германии в Москве, стратегические документы из Ведомства федерального канцлера, комментарии к переговорам экс-канцлеров Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Данные, относящиеся к последним годам правления Ангелы Меркель, историк не смог изучить, поскольку они пока еще засекречены.

Как пишет Der Spiegel, Скьянна "нашел американский документ, согласно которому президент Польши Лех Качиньский рассматривал возможность присоединиться к "Северному потоку". В частности, во время визита в Берлин он однажды якобы заявил, что Польша может "также получать газ по ответвлению от этого трубопровода". Ученый отмечает, что немногие противники "Северного потока" часто преследовали свои корыстные цели. "Польша, например, хотела в любом случае расширить импорт российского газа в обход Украины, трубопроводы, с ее точки зрения, должны были проходить только через Польшу", - говорится в статье Der Spiegel, посвященной книге, которая называется "Особый поезд в Москву: история германской политики в отношении России с 1990 года".

Трубопровод "Северный поток" длиной 1 200 км был запущен в ноябре 2011 года и соединил по морскому дну российский Выборг с немецким Лубмином, где располагается береговой терминал для приема российского газа. Обе нитки "Северного потока" и одна из двух - "Северного потока - 2" - были повреждены в результате диверсии в сентябре 2022 года.

Польша постоянно критиковала строительство "Северных потоков", ее представители не раз утверждали, что газопроводы якобы используются Москвой в политических целях.