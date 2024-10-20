В Тбилиси проходит марш "Грузия выбирает Евросоюз"

Сторонники оппозиции в Грузии за неделю до парламентских выборов проводят шествие в Тбилиси в поддержку интеграции страны в Евросоюз, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько тысяч жителей столицы с флагами Грузии и ЕС проводят марш под названием "Грузия выбирает Евросоюз" из пяти различных районов Тбилиси. Участники акции с плакатами "Приходи на выборы" планируют дойти до площади Свободы в центре столицы, где состоится концерт.

Они выступают за евроинтеграцию и обвиняют действующие власти в том, что они сменили внешнеполитический курс и препятствуют дальнейшему движению страны в сторону ЕС. Соответственно, участники и организаторы шествия желают совокупной победы оппозиционных партий на предстоящих 26 октября выборах, что позволит им образовать парламентское большинство.

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Автомобильное движение по тем улицам, где идут граждане, перекрыто. Шествие проходит спокойно, правоохранители сопровождают протестующих.