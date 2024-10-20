Явка на выборах в Молдавии превысила 40%

Явка на президентских выборах, которые проходят 20 октября вместе с конституционным референдумом в Молдавии, к 16:20 по московскому времени составила 40,29%. Соответствующая информация размещена на сайте центризбиркома республики.

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К этому времени успели отдать свой голос свыше 1 170 000 человек. При этом женщины голосуют активнее мужчин: 54,31% против 45,69%. Самую многочисленную возрастную группу избирателей составляют люди от 56 до 65 лет (21,75%), за ними следуют пенсионеры - 66-75 лет (19,04%). А вот молодежь идет на выборы пока неохотно: 7,06% и 12,64% для возрастных категорий 18-25 и 26-35 соответственно.

В Гагаузии проголосовали уже 47 тысяч человек (37,25%), однако выборы продлятся до 21:00. В России же открыто только два избирательных участка, хотя в нашей стране и проживает примерно 500 тысяч граждан Молдавии.

Кроме выборов главы республики, сегодня им предстоит ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Команда действующего президента страны Майи Санду рассчитывает, что по результатам выборов начнется процесс евроинтеграции. При этом в Кишиневе не скрывают, что на проведение выборов и референдума в один день пошли сознательно: так Санду напрямую связывает себя с "европейским путем" страны.

Как сообщает агентство РИА Новости, уже с первых часов после открытия участков появилась информация о множественных процедурных нарушениях. Как рассказал директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил, из 170 сообщений о нарушениях тайны голосования и неправильном размещении агитационных материалов подтвердились 34. О нарушениях ранее сообщил и кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлев.