Румыния поставила перед молдавским президентом Майей Санду цель обеспечить «аншлюс» Молдавии Румынией, однако Санду саботирует этот приказ, предположил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его мнению, в этом вопросе Санду опирается на поддержку ЕС, который выступает против аншлюса Молдавии.

Санду создана Румынией, ЕС и США. Цель, которая поставлена Румынией перед Санду, — обеспечить аншлюс Молдавии Румынией, — заявил политолог.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский добивается от Санду разрешения на удар ВСУ по Приднестровью, но Санду сопротивляется этому, опасаясь ответных действий России на территории Молдавии. По его мнению, борьба вокруг Санду по сути представляет собой борьбу вокруг ликвидации Молдавии и борьбу вокруг войны в Приднестровье силами ВСУ.