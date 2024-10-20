Компания DJI подала в суд на минобороны США

Производитель беспилотников DJI 17 октября подал иск против министерства обороны США, связанный с включением фирмы в список «китайских военных компаний». Это решение было принято после того, как DJI безуспешно пыталась взаимодействовать с ведомством более 16 месяцев. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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В DJI заявили, что компания не принадлежит и не контролируется китайскими военными, и что министерство обороны само признает, что DJI производит потребительские и коммерческие беспилотники, а не военные.

DJI была добавлена в список министерства обороны в 2022 году, что привело к финансовому и репутационному ущербу для компании, включая потерю бизнеса и стигматизацию сотрудников.

В иске утверждается, что отчет министерства обороны, обосновывающий включение в список, содержит ряд недостатков, включая неправильные правовые стандарты, путаницу людей с распространенными китайскими именами и опору на устаревшие факты.

DJI утверждает, что основатель и генеральный директор Фрэнк Ванг и три инвестора ранней стадии развития владеют 99% голосующих акций компании и примерно 87,4% ее акций, что опровергает статус компании как «китайской военной компании».