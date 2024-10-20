Вучич попросил помощи у США

Президент Сербии Александр Вучич встретился в Белграде с командующим Национальной гвардии Огайо генерал-майором Джоном Харрисом. В беседе он попросил у США поддержки в защите сербов в Косове и Метохии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Харрис также провел переговоры с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем и с начальником сербского Генштаба генералом Миланом Мойсиловичем.

Журналисты отметили, что Мойсилович пригласил американского генерала на маневры «Застава 2024» в Батайнице.

Вучич пояснил, что обсудил с Харрисом ситуацию в сфере безопасности в регионе, поговорил об отношениях Сербии и США, а также о возможностях дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества.

Вучич поговорил с Путиным впервые за два с половиной года

Президент заметил, что высказал генералу обеспокоенность из-за всё более тяжелой ситуации в сфере безопасности для сербов в Косове и Метохии, попросил у него усилить поддержку США в защите сербов и обеспечении их прав