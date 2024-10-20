Фицо высказался о «плане победы» Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «план победы» Владимира Зеленского совершенно «нереалистичным и неосуществимым». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинский лидер представил европейским союзникам так называемый «план победы», включающий в себя пять пунктов и три секретных дополнения. Затем он показал его в украинском парламенте.

Документ подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России.

Фицо пояснил, что ранее главы государств и правительств выступали с мирными инициативами. Зеленский, напротив, представил не план о мире, а «план победы», предусматривающий среди прочего поставки ракет средней и большой дальности, уточнил глава правительства.

«Когда это [пожелания украинского лидера] слышали премьеры, так многие хватались за голову. По моему мнению, он [план Зеленского] абсолютно нереалистичный и неосуществимый», — подчеркнул политик.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что план Зеленского не план, а «набор бессвязных лозунгов».