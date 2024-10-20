Маск пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день

Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день до выборов президента США среди тех, кто подпишет петицию в поддержку Конституции Соединенных Штатов. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно данным последних опросов Bullfinch Group, Дональд Трамп уступает своей сопернице от демократов Камале Харрис 2% (47% против 49%). В ряде штатов уже началось досрочное голосование.

Журналисты пояснили, что Маск заявил о своем решении во время встречи с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку республиканца Дональда Трампа. После заявления предприниматель вручил чек первому победителю.

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По данным газеты, в документе говорится о поддержке первой и второй поправок конституции США, которые гарантируют гражданам страны свободу слова и право на ношение оружия. В тексте петиции отмечается, что ее цель — получить 1 млн подписей избирателей из колеблющихся штатов.

Напомним, что Маск ранее неоднократно критиковал политику Харрис. По его мнению, страну при ее правлении ждут диктатура, цензура, проблемы в экономике.