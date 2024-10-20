Отец основателя WikiLeaks рассказал о жизни Ассанжа после освобождения

Общественный деятель Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, рассказал, что мужчина проводит много времени с детьми, привыкает к новым обстоятельствам. Об этом пишет RT.

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26 июня 2024 года Джулиан Ассанж, в рамках сделки с Минюстом США, признал себя виновным по обвинению в нарушении закона о шпионаже.

Судья освободил основателя WikiLeaks, его дело было официально прекращено. В общей сложности, он провел в тюрьме 1901 день.

«Он общается с семьёй, привыкает к новым обстоятельствам теперь, будучи свободным человеком. Помимо этого, он любит читать, много читает», — пояснил Шиптон.

Ранее журналистка Мира Тэрада сообщила, что Шиптон прилетел в Москву. Причины визита она не посчитала нужным раскрыть.