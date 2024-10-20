Жители Малийского города Бамако устроили импровизированный суд на главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Активисты привели в действие решение «суда», кульминацией стало повешение и сожжение чучела Зеленского.

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«Стоп нацизм! Под трибунал! Кровавый фюрер, руки прочь от Мали!» – передают лозунги активистов «Аргументы и факты».

В африканской столице Мали – городе Бамако – местные жители совершили суд над Зеленским.

Посреди пощади установили трибуну и «вынесли приговор», согласно которому главарю киевского режима предписали повешение и сожжение. чучело Зеленского сожгли, обвинив его в поддержке террористов.

Напомним, после разгрома укринцами одной колонны правительственной армии Мали, власти разорвали дипломатические отношения с Киевом.

Ранее стало известно о том, что Россия укрепляет сотрудничество в области правозащиты со странами Азии и Африки. Взаимодействие происходит между федеральным Уполномоченным и омбудсменами этих стран.