СМИ: ХАМАС попытается скрыть личность преемника Синвара

Палестинское движение ХАМАС попытается скрыть личность нового главы политбюро, который станет преемником Яхьи Синвара, убитого израильскими силами 16 октября. Об этом сообщила газета Asharq Al Awsat со ссылкой на источники.

По их сведениям, внутри ХАМАС ведутся дискуссии, участники которых выступают за сохранение имени следующего лидера движения в секрете.

"Руководство движения идет к принятию исключительного решения относительно личности нового главы политического бюро и, вероятно, сохранит его имя в секрете по соображениям безопасности", - приводит издание слова одного из источников.

Источники Asharq Al Awsat считают, что такой шаг может обезопасить нового лидера ХАМАС от израильского преследования и предоставить ему более широкие возможности для административной работы. Кроме того, движение хочет поставить Израиль в замешательство относительно того, кто будет принимать решения в случае возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.

Среди наиболее вероятных преемников Синвара издание называет председателя Совета шуры ХАМАС Мухаммеда Дервиша, а также трех членов политбюро движения - Халила аль-Хейю, Мухаммеда Наззаля и Халеда Машаля.