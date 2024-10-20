В Сербии дали обещание России

Сербия не будет вводить санкции в отношении России, сербы никогда ее не предадут. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин в интервью "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

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"Мы не признаем Косово. И не введем санкции против Российской Федерации, - сказал он. - Президент [Сербии Александар] Вучич мог сделать это два года назад. В Евросоюзе его бы превозносили. Они бы говорили о нем, как о демократе, как о величайшем европейце, как о следующем еврокомиссаре".

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Вице-премьер республики отметил, что Вучич прежде всего серб.