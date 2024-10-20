Кандидат в президенты Молдавии заявил о риске исчезновения страны

Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый рассказал журналистам, по каким причинам пришел на избирательный участок. Он отметил, в частности, что желает сохранить страну, пишет РИА Новости.

В Молдавии в воскресенье, 20 октября, проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися явка должна превысить 33,3%.

Усатый подчеркнул, что голосовал за прекращение печальной практики, в рамках которой «граждане республики выходят каждые четыре года на выборы, чтобы проголосовать за перемены».

Политик пожелал, чтобы граждане страны не призывали к переменам каждые четыре года, а шли голосовать за продолжение развития Молдавии.

«Призываю всех граждан выйти на выборы и хочу, чтобы все проголосовали, чтобы мы не потеряли страну. Считаю, что ключевая задача всех политических сил заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы мы не потеряли страну, которая, если дела будут продолжаться так, как сегодня, просто может исчезнуть», — отметил Усатый.

Ранее молдавский политик сообщил, что поставил галочку в бюллетене по президентским выборам, но отказался голосовать на референдуме о вступлении в ЕС, который инициировала глава государства Майя Санду.