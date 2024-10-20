Россия и Британия смогут восстановить отношения, когда в Лондоне осознают и признают ошибочность своей позиции. Об этом в интервью корпорации «Би-би-си» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, сообщает РИА Новости.

Российский дипломат отметил, что твердо убежден в том, что со временем отношения стран нормализуются. История российско-британских отношений насчитывает 450 лет. Сейчас в Лондоне заняли неверную позицию, но рано или поздно будут вынуждены «признать, что это позиция проигравшего».

«Когда они признают, что они проигрывают это дело и что это было неверное решение, тогда, вероятно, придет время, когда мы проведем хорошие обсуждения», — сказал Келин.

Он добавил, что не Россия начала разрушать отношения и разрывать связи между двумя странами, поэтому инициатива должна исходить от Лондона.

Касаясь украинского кризиса, Келин отметил, что британское правительство «ведет против России агрессивную войну руками украинцев».