Маск призвал использовать на выборах в США только один вид бюллетеней

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, в ходе выступления в Пенсильвании призвал использовать на выборах в Соединенных Штатах только бумажные бюллетени. Об этом пишет The Economic Times.

По данным газеты, предприниматель произнес незабываемую речь перед избирателями. Собрание прошло в зале для конференций в средней школе Ридли (Reedley High School).

Маск подчеркнул, что ранее не интересовался политикой. Он добавил, что стал активно участвовать в политических мероприятиях в связи с тем, что «будущее США и будущее цивилизации поставлено на карту».

Местные жители попросили его прокомментировать возможные фальсификации на выборах президента.

Бизнесмен ответил, что с подозрением относится к системе голосования Dominion, используемой в Соединенных Штатах.

«Я много знаю о компьютерах, и я думаю, последнее, что я бы сделал, это доверять компьютерной программе, потому что ее слишком легко взломать. Слишком просто добавить всего одну строку, и очень сложно взломать бумажные бюллетени», — отметил Маск.

Журналисты пояснили, что свое выступление предприниматель завершил словами, которые вызвали бурные аплодисменты собравшихся: «К черту всех, кто выступает против свободы слова, Конституции, безопасных границ и разумных расходов».