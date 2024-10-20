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Эксперт рассказал, что помешает Санду присоединить Молдавию к Румынии

Элиты Молдавии не позволят президенту Майе Санду отторгнуть Приднестровье и допустить поглощение республики Румынией. Они понимают, что в таком случае будут «обобраны до нитки» румынами. Так считает доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников, передает РИА Новости.

Эксперт рассказал, что помешает Санду присоединить Молдавию к Румынии
© globallookpress.com

Эксперт полагает, что Санду «была бы рада» отказаться от Приднестровья, поскольку не знает, что с ним делать. Но ей не позволит это сделать политический класс Молдавии. Без Приднестровья республику может сразу поглотить Румыния, и это грозит переделом собственности.

«В случае "унири" (объединения) румыны сразу начнут процесс передела собственности. В первую очередь свои права на недвижимость предъявят потомки тех, кто владел собственностью в Молдавии в период румынской оккупации 1918 — 1940 годов», — сказал Шорников.

По его словам, это здания в центре молдавских городов и огромные земельные наделы, которые были отобраны румынами у бессарабских дворян. Нынешние элиты в Кишиневе рискуют быть обобранными до нитки, как это уже было 100 лет назад. Они понимают это и будут противостоять «румынке» Санду и ее «румынской» команде.

В Молдавии сегодня начались выборы президента республики, одновременно проходит референдум о возможности интеграции с ЕС.

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