Элиты Молдавии не позволят президенту Майе Санду отторгнуть Приднестровье и допустить поглощение республики Румынией. Они понимают, что в таком случае будут «обобраны до нитки» румынами. Так считает доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников, передает РИА Новости.

Эксперт полагает, что Санду «была бы рада» отказаться от Приднестровья, поскольку не знает, что с ним делать. Но ей не позволит это сделать политический класс Молдавии. Без Приднестровья республику может сразу поглотить Румыния, и это грозит переделом собственности.

«В случае "унири" (объединения) румыны сразу начнут процесс передела собственности. В первую очередь свои права на недвижимость предъявят потомки тех, кто владел собственностью в Молдавии в период румынской оккупации 1918 — 1940 годов», — сказал Шорников.

По его словам, это здания в центре молдавских городов и огромные земельные наделы, которые были отобраны румынами у бессарабских дворян. Нынешние элиты в Кишиневе рискуют быть обобранными до нитки, как это уже было 100 лет назад. Они понимают это и будут противостоять «румынке» Санду и ее «румынской» команде.

В Молдавии сегодня начались выборы президента республики, одновременно проходит референдум о возможности интеграции с ЕС.