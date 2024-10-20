Эксперты назвали Санду лидером на выборах в Молдавии

Эксперты считают, что действующий президент Молдавии Майя Санду скорее всего победит на предстоящих выборах на пост главы государства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на оценки социологов и общественных деятелей.

© Газета.Ru

Как утверждает директор организации Intellect Group Ян Лисневский, последние опросы показывают, что Санду лидирует, и ей достаточно 20%, чтобы выиграть выборы. По словам социолога, ее соперники радикально разделяют электорат, и шансы на победу будут у наименее агрессивного из них. При этом, как утверждает Лисневский, такие кандидаты являются наименее популярными.

По словам главы Intellect Group, раздробленность конкурентов Санду, которые при необходимости второго тура просто не смогут объединить свои усилия, сыграет ключевую роль в ее вероятной победе.

Общественный деятель Игорь Тулянцев в свою очередь заявил, что действующий президент Молдавии переплюнула своего предшественника Влада Плахатняка.

«Сама система реформировалась не в сторону свободных демократических процессов, которые она обещала, а наоборот: усилились диктатура, цензура и тотальный контроль», — сказал эксперт.

Утром 20 октября в Молдавии начались президентские выборы и референдум, касающийся возможного вступления страны в Евросоюз.

За пост молдавского президента борются действующий глава государства Майя Санду и еще 10 кандидатов, включая бывших премьер-министров страны Василия Тарлева и Иона Кику, а также лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.