Израиль пообещал ответ на атаку резиденции Нетаньяху

Израиль собирается ответить на атаку резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии. Об этом дипломатический источник сообщил изданию The Jerusalem Post.

«На покушение будет дан ответ», — пообещал он.

По его словам, ответственность за покушение на Нетаньяху несет Иран, поскольку он продолжает оказывать поддержку противостоящей Израилю ливанской шиитской организации «Хезболла».

Нетаньяху прокомментировал удар дрона по своей резиденции в Кейсарии

Атака на резиденцию премьера произошла утром в субботу, 19 октября. В здание врезался дрон, запущенный с территории Ливана. В момент взрыва Нетаньяху и его жены не было дома.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с Нетаньяху выразил обеспокоенность покушением на израильского политика.