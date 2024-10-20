Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на предвыборном мероприятии Дональда Трампа заявил, что в случае победы кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих выборах страну ждет серьезное ужесточение цензуры.

Маск предположил, что Соединенные Штаты «будет ждать серьезная цензура в случае наступления режима Камалы». По его словам, уже сейчас «предпринимаются большие усилия» по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией.

Маск и Дуров стали «друзьями» в соцсети X

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.