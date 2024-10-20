«План победы» президента Украины Владимира Зеленского полностью исключает Польшу из переговоров по урегулированию конфликта, считает публицист журнала Onet Витольд Юраш.

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По его словам, наиболее важной частью плана были не сами пять пунктов, а то, что украинский политик упомянул как бы мимоходом.

«С точки зрения Польши самым важным является тот факт, что наша страна полностью и окончательно выбыла из дипломатической игры, в которой будет решено, как закончится конфликт», — указал он.

Юраш отметил, что Варшаву не проинформировали о секретных положениях плана, хотя Зеленский уточнил, что данные положения предназначены лишь «для избранных партнеров». Из этого следует, что Польшу в их число решили не включать, сделал вывод публицист.

Украинский президент также заявил, что с деталями пункта о поставках оружия и ударов по территории РФ ознакомят лишь страны, имеющие «соответствующий потенциал военной поддержки», и Польши среди них не оказалось, напомнил автор. В конце статьи Юраш задается вопросом, смогла ли Варшава извлечь хоть какую-нибудь пользу из поддержки Киева.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал страны Запада отказаться от плана победы Владимира Зеленского. По его мнению, украинский президент стремится затащить остатки Украины в НАТО, чтобы лишить ориентированных на РФ граждан возможности на самоопределение.