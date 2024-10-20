Трамп пообещал уволить Харрис сразу же после победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания заявил, что его соперница на предстоящих выборах главы государства Камала Харрис будет "уволена".

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"Вы должны сказать ей, что больше не можете ее терпеть. Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!", - дал совет жителям штата Трамп.

Толпа ответила аплодисментами и криками.

Республиканец регулярно критикует Харрис за ее действия на посту вице-президента США.

Ранее, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, он заявил, что действующее правительство может развязать третью мировую войну.