Трамп пообещал уволить Харрис сразу же после победы на выборах президента США
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания заявил, что его соперница на предстоящих выборах главы государства Камала Харрис будет "уволена".
"Вы должны сказать ей, что больше не можете ее терпеть. Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!", - дал совет жителям штата Трамп.
Толпа ответила аплодисментами и криками.
Республиканец регулярно критикует Харрис за ее действия на посту вице-президента США.
Ранее, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, он заявил, что действующее правительство может развязать третью мировую войну.