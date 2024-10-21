МИД Польши отреагировал на обсуждение Германией «плана победы» без Варшавы

МИД Польши раскритиковал Германию за то, что представителя страны не пригласили на встречу в Берлине, где обсуждался «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что на такой встрече Польша должна была присутствовать, учитывая, что она является одной из стран, наиболее вовлеченных в помощь Украине во многих сферах», — сказал Вронский.

В канцелярии польского президента ранее заявили, что премьер-министр Польши Дональд Туск виноват в том, что Варшаву исключили из встречи по Украине, состоявшейся в Берлине 18 октября.

Орбан: «план победы» Зеленского приведет к поражению Украины

16 октября Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории.