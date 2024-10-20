США расследуют утечку разведданных о подготовке Израиля к атаке на Иран

США расследуют утечку в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану.

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Как сообщили в CNN, документы начали распространяться в сети 18 октября.

«В одном из документов, составленном Национальным агентством геопространственной разведки, говорится о планах Израиля, которые включают перемещение боеприпасов», — передаёт телеканал.

В другом документе, по его информации, описываются учения израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух — земля», которые также, предположительно, являются частью подготовки к удару по Ирану.

Отмечается, что на документах стоит гриф «совершенно секретно» и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса «Пять глаз». В него помимо США, входят Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия.

Ранее президент США Байден заявил, что Вашингтон знает, как и когда Израиль ответит Ирану на ракетный удар, нанесённый 1 октября.

Кроме того, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «агенты Ирана» пытались убить его и его супругу во время атаки БПЛА в районе города Кесария.