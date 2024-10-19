В Берлине предотвратили возможный теракт у посольства Израиля

Немецкие правоохранительные органы предположительно предотвратили террористическую атаку в Берлине. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что отряды спецназначения и оперативники федерального управления уголовной полиции, вероятно, предотвратили террористическую атаку на посольство Израиля.

По словам представителя федеральной прокуратуры Михаэля Рамёллера, в субботу вечером в городах Бернау в федеральной земле Бранденбург и Санкт-Августин в Северном Рейне-Вестфалии прошли обыски. В Бернау был задержан мужчина, которого подозревают в поддержке террористической организации, а в Санкт-Августине был допрошен свидетель и изъяты возможные улики.

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Издание подчеркивает, что под подозрение попал 28-летний ливиец, которого считают сторонником террористической организации ИГ (организация запрещена в России).

Отмечается, что задержанный въехал на территорию ФРГ в ноябре 2022 года и попросил убежища, однако ему было отказано, и он был должен покинуть Германию, тем не менее, он остался в Бернау.

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