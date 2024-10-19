В Турции в рамках "дела новорожденных" закрыли 10 клиник

Глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу сообщил о закрытии 10 клиник в рамках расследования прокуратурой так называемого дела новорожденных - группы злоумышленников, по вине которых умерли свыше 20 детей. По его словам, 22 человека арестованы, возможны новые задержания.

Скандал с роддомами в Турции произошел на этой неделе после публикаций в местных СМИ. Агентство Anadolu сообщило, что прокуратурой в суд передано обвинительное заключение в отношении 47 человек, которым грозит от 10 до 589 лет лишения свободы.

По словам министра здравоохранения, первый сигнал о махинациях в роддомах турецкие власти получили в марте 2023 года.

"Мы работали в строгой секретности, старались, чтобы в клиники не передавали младенцев. Наши прокуроры тратили много времени на проведение расследования. 26 апреля 2024 года была проведена операция против этой банды. В результате 41 человек был задержан, 22 из них арестованы. Сегодня мы закрыли 10 больниц", - сказал Мемишоглу.

19 октября Мемишоглу и главу Минюста Йылмаза Тунча принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщают местные СМИ, он выяснил у них подробности скандала и призвал провести всестороннее расследование с целью выявления всех виновников совершенных преступлений.

Ранее сообщалось, что участники преступной организации обвиняются по нескольким статьям турецкого УК: умышленное убийство, мошенничество, создание преступной организации, подделка официальных документов. Как сообщается, суть преступной схемы состояла в том, что злоумышленники вынуждали родителей под различными предлогами направлять новорожденных в частные клиники, с которыми у них имелись договоренности. При этом стоимость обслуживания в них была выше, чем в государственных. Всего прокуратура выявила 19 таких клиник. В этих медучреждениях новорожденные не получали помощь на должном уровне, заражались инфекциями, что, как считают следователи, могло стать причиной части смертей. Кроме того, обвинение отмечает, что зачастую уход за новорожденными осуществлял неквалифицированный медперсонал. Также у родителей фактически вымогали деньги за долгие сроки ухода в стационаре и лекарства.