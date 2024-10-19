Си Цзиньпин призвал свою армию готовиться к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал войска усилить свою готовность к войне. Об этом сообщили китайские СМИ всего через несколько дней после того, как Пекин начал масштабные учения вокруг Тайваня.

«Си Цзиньпин на этой неделе призвал войска усилить готовность к войне», — пишет Insiderpaper.

В публикации также сообщается, что китайский лидер приказал солдатам усилить стратегические сдерживающие и боевые возможности.

Китай завершил учения вокруг Тайваня

Китай начал крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня. В качестве цели операции была заявлена отработка блокады основных портов и территорий. КНР не признает суверенитет Тайваня и считает его своими историческими землями.