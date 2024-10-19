G7 подтвердила решение использовать доходы от активов РФ на вооружение Киева

На встрече министров обороны стран G7, проходящей в Неаполе (Италия) было решено использовать доходы от конфискованных российских активов в пользу Украины. На отнятые у России средства будет куплено вооружение для ВСУ и оказаны иные виды поддержки Киева.

«Доходы от блокированных российских суверенных активов, блокированных в странах ЕС и других юрисдикциях, будут использованы на поддержку Украины, включая военную и бюджетную помощь», — сообщается в итоговом заявлении встречи в Неаполе.

Отмечается, что средства будут использоваться также в поддержке в восстановления страны.

19 октября в Италии прошла встреча министров обороны стран G7. В основном тематика мероприятия была посвящена наращиванию военной помощи Украине.

В начале 2024 года Евросоюз (ЕС) уже одобрил помощь Киеву из конфискованных у РФ активов. Сообщалось, что до 2027 года Киеву будет оказана помощь в размере 50 миллиардов евро. Как союз планировал расходовать средства — в материале URA.RU.