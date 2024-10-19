Названо условие, при котором Байден даст отмашку пригласить Украину в НАТО

Действующий американский президент Джо Байден может инициировать процесс приглашения Украины в НАТО в случае, если на выборах в ноябре победу одержит Камала Харрис, пишет французская газета Le Monde. В публикации отмечается, что Вашингтон больше не имеет принципиальных возражений, однако против выступает Берлин.

Авторы материала сослались на свой источник в дипломатических кругах и отметили «сильные разногласия» между США, Францией, Британией и Германией касаемо требований Киева к своим союзникам. По данным газеты, сегодня четверо лидеров пытаются скоординировать ответы на «план победы», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом источник газеты утверждает, что в случае победы на выборах Дональда Трампа, план не сработает, и «малейшая инициатива Байдена» может усугубить ситуацию.

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Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что при новом президенте США могут улучшить отношения с Россией. Он отметил, что как экс-президент Дональд Трамп, так и вице-президент Камала Харрис имеют мотивацию для перезагрузки отношений с Москвой. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров убежден, что США продолжат воспринимать Россию противником вне зависимости от результатов президентских выборов в ноябре.