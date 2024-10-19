Харрис опережает Трампа в трех колеблющихся штатах

Камала Харрис опережает своего соперника, экс-президента Дональда Трампа в трех колеблющихся штатах «Ржавого пояса» — Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Это показывает опрос, проведенный Bullfinch Group с 11 по 17 октября.

Наибольшее преимущество Харрис получила в Мичигане, где за нее готовы голосовать 53% (за Трампа — 45%).

Однако в Висконсине и Пенсильвании преимущество вице-президента гораздо меньше и «находится в пределах погрешности»: Харрис опережает Трампа на 3 процентных пункта.

В Пенсильвании два кандидата получили равные шансы, однако, если учитывать сторонних соперников, Харрис опережает Трампа на 1 пункт.

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Всего было опрошено 1800 избирателей в трех штатах.

Наблюдатели отмечают, что сейчас предвыборный штаб Харрис борется с сокращением числа голосов в опросах и гонка становится «все более напряженной».

Национальные опросы свидетельствуют, что лидерство Харрис снижается. Опрос Fox News, проведенный с 11 по 14 октября, показал, что Трамп опережает Харрис на 2 пункта: Трамп имеет 50%, а Харрис – 48% голосов.

При этом в сентябре Харрис имела преимущество в 2 пункта.

Опрос ActiVote, проведенный в начале октября, также показал, что у Трампа на 1,2 пункта больше, что является разворотом по сравнению с сентябрем, когда Харрис была впереди на 5,4 пункта.

Трамп также добился успехов в ключевых колеблющихся штатах.

К «ржавому поясу» традиционно причисляют территории штатов Иллинойс, Индиана, Мичиган, Огайо и Пенсильвания. Там традиционно находилась большая часть американской тяжёлой промышленности, но в конце XX века произошел технологический скачок и многие компании разорились. Регион считается критически важным для президентских выборов: кандидаты играют на чувствах избирателей, обещая им поддержку федерального центра.