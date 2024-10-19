Кир Стармер потребовал убрать из резиденции портрет Шекспира

Премьер Соединенного Королевства Кир Стармер распорядился убрать из своей резиденции на Даунинг-стрит портрет английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Об этом пишет The Telegraph.

По данным газеты, сотрудники сняли и переместили в хранилище написанный в XVIII веке портрет великого писателя.

Такая же участь постигла изображения экс-премьера Маргарет Тэтчер, королевы Елизаветы I Тюдор и английского путешественника сэра Уолтера Рэли, уточнили журналисты.

По их данным, это обусловлено тем, что премьер-министр не имеет ничего против изображенных на картинах людей. Вместе с тем, ему не нравится, когда исторические деятели прошлых эпох «смотрят на него сверху вниз».