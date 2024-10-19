В офисе Зеленского призвали Запад применить силу против РФ

Альянс Северной Кореи и России пытается «прощупать» реакцию западных стран на якобы провокации. В связи с этим, чтобы избежать разжигания конфликта, нужно применить силу против российской стороны. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Российско-украинский конфликт, а также нагнетание КНДР. Желание нового военного альянса разбалансировать демократические сферы влияния сейчас является репетицией и возможным прощупыванием реакции Западного мира. <…> „Замирение“ России не работает. Нужна сила во избежание большого конфликта», — заявил Ермак в своем telegram-канале.

Ранее Россия и Северная Корея подписали договор о военной помощи. Он предусматривает координацию двух стран в случае возникновения угрозы агрессии со стороны. Также указано, что одна из сторон окажет военную помощь другой в случае конфликта.

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Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна не планирует нападения на государств-членов НАТО. По его словам, Россия никогда не двигалась военной инфраструктурой в сторону альянса. РФ заботится о своей безопасности и принимает для этого соответствующие меры.