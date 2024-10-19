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Власти Великобритании планируют досрочно отпустить 1,1 тыс. заключенных

Власти Великобритании приняли решение досрочно освободить на следующей неделе 1,1 тыс. заключенных. Это обусловлено тем, что тюрьмы королевства переполнены, пишет телеканал ITV.

Власти Великобритании планируют досрочно отпустить 1,1 тыс. заключенных
© globallookpress.com

В июле 2024 года министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд ввела новый механизм УДО, благодаря которому заключенные могут выйти из тюрьмы по прошествии 40% назначенного срока вместо ранее установленных 50%.

Новые меры не распространяются на тех, кто был обвинен в терроризме, домашнем насилии, сексуальном насилии и ряде других тяжких преступлений.

«Ещё 1 100 заключенных будут освобождены в начале следующей недели», — пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что в сентябре из тюрем королевства было досрочно отпущено 1,7 тыс. заключенных.

Мера была принята несмотря на предупреждения экспертов о возможных последствиях в виде роста уровня преступности и напряженности в обществе.