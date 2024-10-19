Власти Великобритании планируют досрочно отпустить 1,1 тыс. заключенных
Власти Великобритании приняли решение досрочно освободить на следующей неделе 1,1 тыс. заключенных. Это обусловлено тем, что тюрьмы королевства переполнены, пишет телеканал ITV.
В июле 2024 года министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд ввела новый механизм УДО, благодаря которому заключенные могут выйти из тюрьмы по прошествии 40% назначенного срока вместо ранее установленных 50%.
Новые меры не распространяются на тех, кто был обвинен в терроризме, домашнем насилии, сексуальном насилии и ряде других тяжких преступлений.
«Ещё 1 100 заключенных будут освобождены в начале следующей недели», — пояснили журналисты.
Ранее сообщалось, что в сентябре из тюрем королевства было досрочно отпущено 1,7 тыс. заключенных.
Мера была принята несмотря на предупреждения экспертов о возможных последствиях в виде роста уровня преступности и напряженности в обществе.