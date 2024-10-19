Шольц: «изучаются возможности», как остановить украинский конфликт

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в настоящее время «изучаются возможности», как можно остановить конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, Шольц совместно с Ральфом Штегнером и Рольфом Мютценихом (представителями Социал-демократической партии) активно работает над планом мирного урегулирования украинского кризиса.

«Мы поддерживаем Украину, чтобы она могла защищаться. Эта страна может на нас в этом положиться. И при этом мы стараемся изучить возможности, как можно добиться того, чтобы этот [конфликт] закончился», — подчеркнул канцлер.

Ранее сообщалось, что Шольц провёл в Германии четырехсторонние переговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Владимир Зеленский на эту встречу приглашен не был.