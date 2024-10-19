На Украине будут заводить дела против обвиняющих военкомов СМИ

Украинские правоохранители будут заводить дела в отношении медиа и блогеров, в чьих материалах военкомы обвиняются в незаконных действиях. Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины.

Ранее украинские СМИ разместили видео, где сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Николаеве пытаются задержать мужчину - четверо военных повалили его на землю, связали руки, надавили коленом на горло и начали душить. Когда мужчина попытался закричать, ему заткнули рот.

В Сухопутных войсках Украины утверждают, что подобные материалы - "искаженная и не проверенная информация", направленная на расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны и срыв мобилизации. В ведомстве отмечают, что распространение таких сообщений уголовно наказуемо в соответствии со статьей "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований".

"Спекулятивные действия в информационном пространстве, заключающиеся в прямых обвинениях в якобы незаконных действиях представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, будут проверять правоохранительные органы", - заявили в Сухопутных силах.

Там уточнили, что это касается "граждан Украины, медиа всех форм собственности и принадлежности, интернет-блогеров".