Боррель обсудит с министрами обороны разрешение на удары по России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить с министрами обороны стран G7 разрешение на удары Киевом дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча министров пройдет в итальянском Неаполе. Боррель заранее анонсировал, о чем пойдет речь и признал, что согласия на Западе по этому вопросу по-прежнему нет.

«Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие — нет», — сказал он.

Глава евродипломатии подчеркнул, что подобные решения страны ЕС принимают самостоятельно. Очередной разговор на данную тему состоится сегодня в Неаполе, добавил политик.

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Боррель до конца года должен передать полномочия эстонке Кае Каллас. Перед уходом он не скрывает, что желает добиться разрешения для Киева наносить западными ракетами и бомбами удары вглубь России.

Ранее Байден заявил, что страны Запада не достигли консенсуса по поводу применения дальнобойного оружия против РФ.